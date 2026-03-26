26/03/2026
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Médico indica possível cirurgia no ombro de Bolsonaro após queda na prisão

Equipe médica avalia cirurgia no ombro de Bolsonaro, mas aguarda recuperação de quadro de pneumonia para liberar o procedimento

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Bolsonaro
Bolsonaro /Foto: Reprodução

O cenário clínico e jurídico do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou novos desdobramentos nesta quarta-feira (25). Durante coletiva de imprensa, o médico cardiologista Brasil Caiado, integrante da equipe que acompanha o ex-mandatário, revelou que há uma indicação para que Bolsonaro seja submetido a uma cirurgia no ombro direito futuramente. A lesão, segundo o profissional, teria sido potencializada por uma queda ocorrida durante o período de custódia.

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Apesar da necessidade cirúrgica, o procedimento não deve ocorrer de imediato. Caiado explicou que o ex-presidente ainda se recupera de uma pneumonia e precisa finalizar o ciclo de antibióticos, previsto para esta quinta-feira (26). “Clinicamente, ele está estável. Só se houver alguma intercorrência, mas acreditamos na alta após o ciclo da medicação”, afirmou o médico, ressaltando que a avaliação ortopédica definitiva depende da evolução do quadro.

Liberdade Restrita e Medidas Cautelares

No campo jurídico, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu a Bolsonaro a prisão domiciliar humanitária temporária. A decisão, que tem validade inicial de 90 dias, foi motivada justamente pelo agravamento do estado de saúde do ex-presidente, visando garantir que ele receba o tratamento adequado fora da unidade prisional.

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Contudo, a liberação para cumprir a pena em casa vem acompanhada de exigências rigorosas. Bolsonaro deverá utilizar tornozeleira eletrônica e permanecer integralmente em seu endereço residencial, sob monitoramento constante. O STF também impôs restrições severas de comunicação e visitas, além da obrigatoriedade do envio de relatórios diários sobre suas atividades e estado de saúde ao Judiciário.

A medida busca equilibrar a necessidade de custódia com o respeito aos direitos humanos fundamentais, considerando a fragilidade física relatada pela equipe médica e confirmada pelos exames realizados durante a última internação.

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