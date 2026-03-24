Memphis Depay é cortado da Holanda após lesão contra o Flamengo

O planejamento de Memphis Depay para a última Data Fifa antes da Copa do Mundo de 2026 sofreu um revés inesperado. A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) confirmou oficialmente, nesta terça-feira (24/3), que o atacante do Corinthians não terá condições de se apresentar à seleção da Holanda para os amistosos preparatórios contra Noruega (27/3) e Equador (31/3). O corte acontece em um momento crucial da temporada, tanto para o clube paulista quanto para as pretensões do jogador no Mundial.

De acordo com o portal Metrópoles, a lesão ocorreu no último domingo (22/3), durante o empate por 1 a 1 entre Corinthians e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro. O craque holandês sentiu um incômodo agudo na coxa direita ainda no primeiro tempo, logo após participar da jogada que resultou no gol de Yuri Alberto, sendo substituído precocemente aos 22 minutos de jogo.

Impacto no Corinthians e na seleção

A ausência de Memphis Depay gera uma lacuna técnica imediata no ataque holandês e liga o sinal de alerta no departamento médico do Parque São Jorge.

Desfalque Internacional: Ronald Koeman, técnico da Holanda, perde uma de suas principais referências ofensivas para os testes finais contra seleções de estilos distintos (europeu e sul-americano).

Preocupação no Timão: Além de perder os amistosos da seleção, Memphis está oficialmente fora da estreia do Corinthians na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

Recuperação: O departamento médico do Corinthians iniciou o tratamento intensivo para tentar reduzir o tempo de inatividade do atleta, focando na cicatrização da fibra muscular da coxa.

Raio-X da Lesão: Memphis Depay (março 2026)

Confira os detalhes da situação clínica e os jogos afetados pelo afastamento do atacante:

Detalhe da Ocorrência Informação Oficial Data da Lesão 22 de março de 2026 Local da Dor Coxa direita (Posterior) Tempo em Campo 22 minutos (Substituído) Jogos pela Holanda Fora (Noruega e Equador) Competição de Clube Fora da estreia na Libertadores Status Atual Em tratamento no DM do Corinthians

A notícia do corte de Memphis Depay repercutiu fortemente na imprensa europeia, que acompanha de perto o desempenho do astro no futebol sul-americano. Segundo o levantamento do Metrópoles, o Corinthians ainda não divulgou o tempo exato de recuperação, mas lesões musculares nesse estágio da temporada costumam exigir de duas a quatro semanas de repouso e transição. Para a torcida alvinegra, a torcida agora é para que o “camisa 10” retorne a tempo dos confrontos decisivos da Libertadores e do Paulistão, mantendo o ritmo necessário para brilhar na Copa do Mundo em junho.