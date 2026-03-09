09/03/2026
ContilPop
Casa de Rihanna é alvo de tiros em Beverly Hills; suspeita é presa pela polícia
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué
Michele Umezu, mãe de filho de Ronaldo Fenômeno, anuncia entrada em plataforma adulta
Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e faz desabafo emocionante nas redes sociais
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?

Mensagens indicam tentativa de esconder nome em empresa ligada a fraudes no INSS

Conversas apontam atuação de empresário para não aparecer como sócio de lobista investigado.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Mensagens da PF indicam tentativa de esconder nome em empresa ligada a fraudes no INSS
Mensagens obtidas pela PF indicam tentativa de ocultar sociedade em empresa investigada por fraudes no INSS/ Foto: Reprodução

Mensagens obtidas pela Polícia Federal indicam que o empresário Tiago Schettini Batista tentou evitar que seu nome aparecesse formalmente na criação de uma empresa de call center investigada por participação em um esquema de descontos indevidos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com a investigação, Schettini buscou se blindar para não ser identificado como sócio do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes. Em mensagens analisadas pela PF, o empresário afirmou que era necessário esconder “meu nome do dígito do Antônio” e também declarou: “Onde entra meu nome, fode. Por causa das investigações e das dívidas”.

Segundo os relatórios policiais, os dois seriam sócios ocultos e controladores da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca, entidade investigada por fraudar descontos de mensalidades nas aposentadorias do INSS. O esquema de ocultação teria ocorrido durante as tratativas para criação da empresa de teleatendimento ACDS Call Center Ltda, também chamada de Truetrust Call Center.

Mensagens da PF indicam tentativa de esconder nome em empresa ligada a fraudes no INSS

Tiago Schettini Batista é apontado pela PF como um dos controladores da CBPA ao lado do Careca do INSS/ Foto: Reprodução

Em junho de 2023, o consultor Rubens Oliveira Costa, apontado pela PF como o “homem da mala” do lobista, informou a Schettini que havia recebido uma demanda para abrir a nova empresa com participação dele, de Antunes e de Domingos Sávio de Castro. Em resposta, Schettini afirmou que não poderia aparecer formalmente no negócio por causa de investigações e problemas financeiros, sugerindo o uso de uma empresa intermediária para ocultar sua participação.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Tiago Schettini também é dono da empresa Business to Technology Consultoria e Análise de Sistemas LTDA, que foi punida pela Controladoria-Geral da União por corrupção e fraude contratual. A empresa recebeu multa de R$ 7,7 milhões e foi impedida de contratar com a administração pública por cinco anos. Segundo investigações, a B2T recebeu R$ 16,26 milhões de entidades associativas investigadas pela PF no escândalo dos descontos indevidos de aposentados.

Schettini foi alvo de mandado de prisão no âmbito da Operação Sem Desconto, mas está nos Estados Unidos. A defesa tenta no Supremo Tribunal Federal a revogação da prisão preventiva decretada em dezembro. Em nota, os advogados afirmaram ser “errada a suposição de que Tiago era sócio de qualquer empresa da qual não figura no quadro societário”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.