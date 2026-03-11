Mercale Ceará promove “I Love Pet” no Dia dos Animais com vacinação gratuita, adoção e ações especiais para pets

O Mercale Ceará realiza no dia 14 de março, das 10h às 15h, o evento “I Love Pet – Dia dos Animais no Mercale”, uma ação especial dedicada aos pets e seus tutores. A iniciativa reunirá serviços gratuitos, ações de cuidado animal e experiências promovidas em parceria com empresas do setor pet.

Durante o evento, cães e gatos poderão receber vacinação antirrábica gratuita, oferecida pelo Centro de Zoonoses da Prefeitura de Rio Branco, que estará presente com equipe técnica responsável pela aplicação das doses e orientação aos tutores sobre prevenção da raiva e cuidados básicos com os animais.

O evento também contará com uma ação de adoção de cães, realizada em parceria com a ONG Patinhas Carentes, organização que atua no resgate e encaminhamento de animais abandonados para novos lares. A iniciativa busca incentivar a adoção responsável e dar visibilidade a animais que aguardam uma nova oportunidade.

Além disso, o público poderá participar de degustação de produtos para pets e receber brindes, em ações promovidas por marcas parceiras do evento. As atividades contam com o apoio de distribuidores e indústrias do setor pet que estarão presentes no dia.

Entre os parceiros confirmados estão:

RB Ecoacre – Pedigree

Barão – Indústria Reis

PHD – Dalpet

J&J – Matsuda Rações

A iniciativa reforça o compromisso do Mercale em promover ações que incentivem o cuidado com os animais e aproximem a comunidade de iniciativas de saúde e bem-estar para os pets.

O evento é aberto ao público e acontecerá na unidade Mercale Ceará, em Rio Branco.

Serviço

Evento: I Love Pet – Dia dos Animais no Mercale

Data: 14 de março

Horário: 10h às 15h

Local: Mercale Ceará

Endereço: Av. Ceará, 3301 – Sétimo BEC, Rio Branco – AC, 69900-970

Atividades: