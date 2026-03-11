11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Mercale Ceará promove “I Love Pet” com vacinação e adoção no Dia dos Animais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Mercale Ceará promove “I Love Pet” no Dia dos Animais com vacinação gratuita, adoção e ações especiais para pets

O Mercale Ceará realiza no dia 14 de março, das 10h às 15h, o evento “I Love Pet – Dia dos Animais no Mercale”, uma ação especial dedicada aos pets e seus tutores. A iniciativa reunirá serviços gratuitos, ações de cuidado animal e experiências promovidas em parceria com empresas do setor pet.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Durante o evento, cães e gatos poderão receber vacinação antirrábica gratuita, oferecida pelo Centro de Zoonoses da Prefeitura de Rio Branco, que estará presente com equipe técnica responsável pela aplicação das doses e orientação aos tutores sobre prevenção da raiva e cuidados básicos com os animais.

O evento também contará com uma ação de adoção de cães, realizada em parceria com a ONG Patinhas Carentes, organização que atua no resgate e encaminhamento de animais abandonados para novos lares. A iniciativa busca incentivar a adoção responsável e dar visibilidade a animais que aguardam uma nova oportunidade.

Além disso, o público poderá participar de degustação de produtos para pets e receber brindes, em ações promovidas por marcas parceiras do evento. As atividades contam com o apoio de distribuidores e indústrias do setor pet que estarão presentes no dia.

Entre os parceiros confirmados estão:

  • RB Ecoacre – Pedigree

  • Barão – Indústria Reis

  • PHD – Dalpet

  • J&J – Matsuda Rações

A iniciativa reforça o compromisso do Mercale em promover ações que incentivem o cuidado com os animais e aproximem a comunidade de iniciativas de saúde e bem-estar para os pets.

O evento é aberto ao público e acontecerá na unidade Mercale Ceará, em Rio Branco.

Serviço

Evento: I Love Pet – Dia dos Animais no Mercale
Data: 14 de março
Horário: 10h às 15h
Local: Mercale Ceará
Endereço: Av. Ceará, 3301 – Sétimo BEC, Rio Branco – AC, 69900-970

Atividades:

  • Vacinação gratuita de cães e gatos (antirrábica)
  • Ação de adoção de cães com a ONG Patinhas Carentes
  • Degustação de produtos para pets
  • Distribuição de brindes para os animais

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.