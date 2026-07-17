Fundhacre compra plataforma robótica para cirurgias por R$ 8,6 milhões

Plataforma será destinada à Fundhacre/Foto: Reprodução

A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) formalizou a compra de uma plataforma robótica para a realização de cirurgias minimamente invasivas. O contrato, no valor de R$ 8.691.788,21, foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17).

O equipamento poderá ser utilizado em procedimentos cirúrgicos considerados complexos nas áreas de urologia, ginecologia, cirurgia gástrica e colorretal, além de intervenções torácicas, cardíacas, pediátricas e de cabeça e pescoço.

A aquisição foi realizada por inexigibilidade de licitação junto às empresas H. Strattner & Cia Ltda. e Strattner B.V. O valor global também foi registrado em moeda estrangeira: US$ 1.475.269,63.

Segundo o extrato, o contrato terá vigência de 12 meses, contados a partir da assinatura, realizada na quarta-feira (15). Por se tratar de uma compra única e específica, o documento informa que o prazo não poderá ser prorrogado.

Os recursos estão previstos no orçamento da própria Fundhacre e incluem diferentes fontes de financiamento. O governo ainda não informou quando o equipamento será instalado nem a previsão para o início das cirurgias robóticas.