Mesmo com chuvas intensas, Rio Acre recua na capital acreana

O Rio Acre iniciou a manhã desta quinta-feira (26) mantendo sua trajetória de vazante em Rio Branco. De acordo com a medição oficial realizada às 06h29, o manancial registrou a marca de 8,68 metros, apresentando um leve recuo de dois centímetros em comparação aos 8,70 metros registrados na manhã de ontem.

O dado chama a atenção pelo fato de o volume de chuvas ter dobrado no último período de 24 horas. Enquanto na quarta-feira o acumulado foi de 11,60mm, nesta quinta-feira os pluviômetros registraram 21,60mm. Mesmo com a maior incidência de precipitações, a resposta do rio na capital continua sendo de baixa gradual.

Distância das Cotas Críticas A situação atual do Rio Acre é considerada de total normalidade pelas autoridades. O nível de 8,68 metros deixa o manancial a uma distância segura de 4,82 metros da Cota de Alerta, que é de 13,50 metros. Já em relação à Cota de Transbordo (14,00 metros), a margem de segurança ultrapassa os cinco metros.

Resumo do Monitoramento (26/03/2026):

Nível atual (06h29): 8,68m

Chuva acumulada (24h): 21,60mm

Cota de Alerta: 13,50m

Cota de Transbordo: 14,00m

As equipes de monitoramento seguem atentas às previsões meteorológicas, uma vez que o solo mais encharcado e as chuvas nas cabeceiras podem alterar o comportamento do rio nos próximos dias, embora a tendência atual seja de estabilidade e vazante.

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