Mesmo com clima de indecisão, presidente do PT dá como certa candidatura de Jorge ao Senado

Mesmo com um clima de indecisão pairando sobre a possibilidade de Jorge Viana se candidatar ao Senado em 2026, o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), André Kamai, dá como certo o nome do presidente da Apex na disputa.

Ainda nesta sexta-feira (13), Viana disse que foi convocado por Lula para uma reunião com o intuito de tratar da pré-candidatura ao Senado.

“Nós, da federação, do PT, estamos discutindo essa questão da conformação da nossa chapa. Não há uma indecisão do Jorge; o que há é uma construção política para que nós tenhamos o melhor cenário para fazer a disputa. O Jorge é o nosso pré-candidato ao Senado, nós o convidamos. A candidatura do Jorge não é uma iniciativa exclusiva dele, é um convite nosso, do nosso campo político aqui”, afirmou Kamai.

O vereador afirma que a possível pré-candidatura de Jorge é resultado de um apelo social.

“É um convite de muitas pessoas que o abordaram na cidade de Rio Branco e no interior do Acre, que esperam que a gente tenha um senador de qualidade, um senador que possa ajudar a pensar o desenvolvimento do Acre. O Jorge está absolutamente disposto a esse processo e tem falado sobre a avaliação da eleição no sentido de que a gente precisa sempre analisar qual é o melhor formato que devemos construir para fazer a disputa política”, acrescentou.

Kamai disse ainda que o grupo da esquerda terá chapas proporcionais e majoritárias formadas.

“Nós estamos conformando chapa de deputado estadual, chapa de deputado federal. Estamos construindo, junto com o doutor Thor Dantas, a possibilidade de ele ser o nosso candidato ao governo. Então nós teremos chapa majoritária, nós teremos chapa proporcional. Vamos fazer a disputa, o debate com o povo do Acre sobre um novo caminho, um novo momento que é necessário para que a gente viva aqui. O Acre está passando por momentos difíceis, precisa viver um novo projeto, precisa de esperança para que as pessoas que desistiram do Acre, inclusive foram embora, possam voltar para casa e viver aqui com felicidade”, destacou.

“Então nós temos absoluta responsabilidade. O Jorge é nosso pré-candidato ao Senado Federal, foi convidado por todos nós e está disposto a esse debate. Como ele mesmo publicou em um vídeo, está dialogando com o presidente Lula e estará aqui, certamente, para conduzir o processo político e coordenar esse momento que estamos vivendo”, concluiu o presidente do PT.