Michael B. Jordan, o recente vencedor do Oscar de Melhor Ator, é conhecido por ser extremamente reservado quando o assunto é sua intimidade.

Apesar de ser um dos homens mais desejados e admirados do mundo, a estrela de Hollywood decidiu seguir como um “solteirão” convicto após passar por uma desilusão amorosa que mudou sua perspectiva sobre relacionamentos.

O ator manteve um namoro de um ano e meio com a modelo Lori Harvey (de novembro de 2020 a junho de 2022). De acordo com informações de bastidores, Jordan estava preparado para dar passos muito mais sérios na relação, mas os planos acabaram não se concretizando, deixando marcas no artista.

Com informações de Metrópoles.

O “Conto de Fadas” que não vingou

Fontes próximas ao ator afirmam que o relacionamento com Lori foi o momento em que ele mais se abriu emocionalmente em sua vida adulta.

“Michael se esforçou muito para fazer funcionar. Ele se via com Lori para sempre e imaginava construir uma família com ela”, revelou um informante. O problema central teria sido o ritmo de cada um: enquanto Jordan buscava estabilidade, Lori, sendo mais jovem, ainda não estava pronta para a mesma velocidade de compromisso.

A desilusão foi significativa porque, pela primeira vez, o astro de Creed baixou a guarda. “Eles tiveram ótimos momentos e fizeram o melhor um do outro aflorar, mas estavam em fases diferentes”, completou a fonte.

Foco na carreira e solidão seletiva

Após o término em junho de 2022, Michael B. Jordan optou por focar totalmente em sua trajetória profissional, o que rendeu frutos com a conquista da estatueta dourada. No entanto, o estilo de vida frenético e o alto nível de exposição tornaram a busca por um novo par uma tarefa difícil.

O ator não pretende ficar solteiro para sempre, mas admite que, no momento, prefere a própria companhia a tentar forçar algo que não compartilhe de seus objetivos de vida.

“Ele tem dificuldade para namorar porque é difícil encontrar alguém que acompanhe seu ritmo e entenda suas ambições agora”, explicou um amigo próximo. Enquanto isso, Lori Harvey seguiu em frente e assumiu um romance com o ator britânico Damson Idris meses após a separação.