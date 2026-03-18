Michelle Melo reúne mulheres e reforça a importância da autonomia feminina na campanha D’Elas

A deputada estadual Dra. Michelle Melo promoveu, nesta terça-feira (17), mais um encontro da campanha D’Elas, reunindo mulheres no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco, para dialogar sobre autonomia feminina.
A atividade integrou a segunda semana da campanha e reuniu mais de 65 mulheres para discutir temas como liderança feminina, equilíbrio emocional e autonomia financeira.
Entre os destaques da programação, esteve a palestra sobre autonomia financeira, com Julci Ferreira, gestora do programa Sebrae Delas, que destacou a importância do acesso à informação.
“A cultura do machismo faz com que, muitas vezes, não tenhamos o cuidado e a sensibilidade de sair de momentos difíceis. Quando a mulher tem mais informações, ela começa a pensar diferente, e isso é um grande passo para nós”, afirmou.
O encontro também contou com a palestra “Autocontrole e Autonomia Emocional”, conduzida pela humanoterapeuta e mentora de autonomia emocional feminina, Rosa Maria Sales.
Para a participante Elaine Gurgel, o encontro trouxe aprendizados importantes para o dia a dia. “Hoje foi importante demais. Nós que trabalhamos como autônomas, sabemos como é importante aprender a administrar nosso dinheiro e gastar de maneira equilibrada. Eu achei muito interessante, vou levar para mim”, afirmou.
A deputada Michelle Melo ressaltou que discutir autonomia feminina também significa ampliar o acesso das mulheres à informação e às oportunidades. “Nesse encontro, o intuito foi criar um espaço de informação, diálogo e fortalecimento, onde cada mulher reconheça seu potencial e encontre caminhos para construir mais autonomia na sua vida”, afirmou.
A campanha D’Elas segue com uma programação ativa, abordando diferentes temas relacionados à realidade das mulheres acreanas e promovendo espaços de trocas.