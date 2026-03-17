Milei oficializa saída da Argentina da Organização Mundial da Saúde

O governo da Argentina oficializou, nesta terça-feira (17/3), a saída definitiva do país da Organização Mundial da Saúde (OMS). A medida, que já vinha sendo sinalizada desde o início do mandato de Javier Milei, marca uma ruptura significativa com o sistema de governança global de saúde e alinha o país às políticas de isolamento institucional anteriormente adotadas pelos Estados Unidos sob a gestão de Donald Trump.

De acordo com o portal ND Mais, a confirmação da saída foi feita pelo chanceler Pablo Quirno. Para a atual gestão argentina, o papel da OMS na gestão de crises sanitárias é questionável, alegando que as diretrizes da entidade ferem a soberania nacional e não possuem embasamento puramente científico.

Motivações e a Nova Estratégia de Saúde

A administração de Javier Milei sustenta que as recomendações da organização respondem a interesses políticos globais. Com a saída, o país vizinho busca um novo caminho para gerir sua saúde pública.

Soberania Decisória: O governo argentino afirma que a saída preserva a “plena capacidade de tomar decisões” sobre políticas internas sem interferências externas.

Acordos Bilaterais: Em vez do fórum multilateral da OMS, a Argentina passará a focar em parcerias diretas com outros países e em blocos regionais.

Cooperação Internacional: Apesar da ruptura com a agência da ONU, o Ministério das Relações Exteriores garante que a cooperação em saúde continuará ocorrendo por meio de outros fóruns.

Panorama da Saída da Argentina da OMS

Confira os pontos centrais da decisão oficializada nesta terça-feira:

Item Detalhes da Decisão Presidente Javier Milei Data da Formalização 17 de março de 2026 Principal Argumento Falta de base científica e excesso de política na OMS Novo Foco Fóruns regionais e acordos bilaterais Responsável pelo Anúncio Pablo Quirno (Ministro das Relações Exteriores) Referência Internacional Estratégia semelhante à de Donald Trump (EUA)

A saída da Argentina da OMS sob o comando de Javier Milei gera intensos debates entre especialistas em saúde pública. Enquanto o governo defende a liberdade tática e econômica, críticos alertam para o isolamento em casos de novas pandemias e para a perda de acesso a bancos de dados e programas de vacinação globais. O movimento consolida a Argentina como o novo expoente do nacionalismo institucional na América Latina, mudando drasticamente o peso do país nas mesas de negociação internacional em 2026.