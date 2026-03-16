A temperatura subiu e não foi de um jeito positivo na casa do BBB 26. A participante Milena tornou-se o centro de uma pesada onda de críticas nas redes sociais após uma sequência de atitudes polêmicas ocorridas neste último domingo (15/03) e na manhã desta segunda-feira (16/03).

O comportamento da sister levou internautas a levantarem a hashtag pedindo sua expulsão do reality.

O primeiro incidente que revoltou a web ocorreu enquanto o participante Jonas estava deitado conversando com Samira. Em um momento de “brincadeira” de gosto duvidoso, Milena soltou gases no rosto do colega. O ato foi interpretado por parte do público como uma falta de respeito grave e até mesmo uma forma de agressão à integridade do participante.

“Jogar barata não é entretenimento”

Se o clima já estava pesado, a situação piorou nesta manhã de segunda-feira. Enquanto Chaiany, Gabriela e Samira conversavam na cozinha, Milena matou uma barata que apareceu no local e, em seguida, jogou o inseto morto no grupo de sisters. O susto gerou gritos na casa e uma enxurrada de críticas no X (antigo Twitter).

Reação da web

Os comentários nas redes sociais refletem a indignação dos telespectadores:

“Merecia expulsão. Isso é uma agressão física e moral”, disparou um usuário.

“Se fosse um homem fazendo isso com uma mulher, o mundo viria abaixo. Dois pesos e duas medidas”, comentou outra internauta.

“Milena passou de todos os limites. Jogar bicho morto nos outros é nojento e desnecessário”, detonou um terceiro perfil.

Até o momento, a produção do programa não se manifestou sobre os pedidos de punição ou expulsão. O assunto deve ser um dos temas centrais do programa ao vivo sob o comando de Tadeu Schmidt.

Fonte: Metrópoles

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