18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Milena do BBB 26 vira alvo de pedidos de expulsão após polêmicas com Jonas

BBB 26: Pedidos de expulsão de Milena dominam as redes sociais após série de atitudes polêmicas no confinamento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Reprodução/BBB

A temperatura subiu  e não foi de um jeito positivo na casa do BBB 26. A participante Milena tornou-se o centro de uma pesada onda de críticas nas redes sociais após uma sequência de atitudes polêmicas ocorridas neste último domingo (15/03) e na manhã desta segunda-feira (16/03).

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O comportamento da sister levou internautas a levantarem a hashtag pedindo sua expulsão do reality.

O primeiro incidente que revoltou a web ocorreu enquanto o participante Jonas estava deitado conversando com Samira. Em um momento de “brincadeira” de gosto duvidoso, Milena soltou gases no rosto do colega. O ato foi interpretado por parte do público como uma falta de respeito grave e até mesmo uma forma de agressão à integridade do participante.

“Jogar barata não é entretenimento”

Se o clima já estava pesado, a situação piorou nesta manhã de segunda-feira. Enquanto Chaiany, Gabriela e Samira conversavam na cozinha, Milena matou uma barata que apareceu no local e, em seguida, jogou o inseto morto no grupo de sisters. O susto gerou gritos na casa e uma enxurrada de críticas no X (antigo Twitter).

Reação da web

Os comentários nas redes sociais refletem a indignação dos telespectadores:

  • “Merecia expulsão. Isso é uma agressão física e moral”, disparou um usuário.

  • “Se fosse um homem fazendo isso com uma mulher, o mundo viria abaixo. Dois pesos e duas medidas”, comentou outra internauta.

  • “Milena passou de todos os limites. Jogar bicho morto nos outros é nojento e desnecessário”, detonou um terceiro perfil.

Até o momento, a produção do programa não se manifestou sobre os pedidos de punição ou expulsão. O assunto deve ser um dos temas centrais do programa ao vivo sob o comando de Tadeu Schmidt.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.