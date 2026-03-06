Militares israelenses atingem acidentalmente caminhão da agência da ONU em Gaza

O ⁠Exército de Israel disse nesta ⁠sexta-feira que um ‘componente de disparo’ lançado por ‌sua Marinha atingiu na véspera acidentalmente um caminhão de combustível pertencente a uma agência das ‌Nações Unidas em Gaza, incidente que levou a agência a pedir publicamente uma investigação completa.

O Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos, que supervisiona a distribuição de combustível ⁠em ‌Gaza, disse que o caminhão de combustível ⁠vazio foi atingido na quinta-feira, por volta das 5h da manhã, na direção do mar, causando danos ao veículo. Não houve feridos.

‘Nossas equipes estão assumindo riscos extraordinários todos ​os dias para manter as operações humanitárias e os serviços de manutenção da vida ​funcionando’, disse o diretor-executivo do Unops, Jorge Moreira da Silva, em comunicado, pedindo uma investigação sobre o incidente.

‘Eles não deveriam ter que fazer isso sob fogo’, disse ele.

Em ‌resposta às perguntas da Reuters, ​o Exército israelense disse que o incidente ocorreu durante uma atividade naval defensiva e que um componente de ⁠disparo se ​desviou da trajetória ​pretendida.

O caminhão de combustível sofreu ‘danos menores’, disseram os militares em ⁠comunicado. Os militares não ​disseram que tipo de munição havia sido disparada ou qual era o alvo pretendido pela Marinha.

‘O ​incidente foi revisado e as lições foram aprendidas de acordo’, afirmou o Exército, ​sem fornecer ⁠detalhes.

O caminhão de combustível estava a caminho da passagem de Kerem ⁠Shalom quando foi atingido, e os movimentos do veículo foram coordenados com as autoridades israelenses com antecedência, disse o Unops.