Militares israelenses atingem acidentalmente caminhão da agência da ONU em Gaza

O Exército de Israel disse nesta sexta-feira que um ‘componente de disparo’ lançado por sua Marinha atingiu na véspera acidentalmente um caminhão de combustível pertencente a uma agência das Nações Unidas em Gaza, incidente que levou a agência a pedir publicamente uma investigação completa.
O Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos, que supervisiona a distribuição de combustível em Gaza, disse que o caminhão de combustível vazio foi atingido na quinta-feira, por volta das 5h da manhã, na direção do mar, causando danos ao veículo. Não houve feridos.
‘Nossas equipes estão assumindo riscos extraordinários todos os dias para manter as operações humanitárias e os serviços de manutenção da vida funcionando’, disse o diretor-executivo do Unops, Jorge Moreira da Silva, em comunicado, pedindo uma investigação sobre o incidente.
Continua depois da publicidade
‘Eles não deveriam ter que fazer isso sob fogo’, disse ele.
Em resposta às perguntas da Reuters, o Exército israelense disse que o incidente ocorreu durante uma atividade naval defensiva e que um componente de disparo se desviou da trajetória pretendida.
O caminhão de combustível sofreu ‘danos menores’, disseram os militares em comunicado. Os militares não disseram que tipo de munição havia sido disparada ou qual era o alvo pretendido pela Marinha.
‘O incidente foi revisado e as lições foram aprendidas de acordo’, afirmou o Exército, sem fornecer detalhes.
O caminhão de combustível estava a caminho da passagem de Kerem Shalom quando foi atingido, e os movimentos do veículo foram coordenados com as autoridades israelenses com antecedência, disse o Unops.