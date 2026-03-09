Ministério Público cria Ouvidoria das Mulheres para acolher denúncias no Acre; entenda

Mulheres que enfrentam situações de violência ou discriminação de gênero passam a contar com um novo canal de apoio no Acre. O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) anunciou a criação da Ouvidoria das Mulheres, um espaço voltado ao acolhimento, orientação e encaminhamento de denúncias relacionadas à violência contra mulheres no estado.

A iniciativa foi oficializada nesta segunda-feira (9), durante evento realizado em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A nova estrutura foi instituída por meio de ato assinado pelo procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto.

Segundo o chefe do MPAC, o objetivo é ampliar o acesso das mulheres à proteção institucional, oferecendo um espaço seguro para que vítimas possam relatar situações de violência ou discriminação.

“Quantas mulheres atravessaram anos sem encontrar um espaço seguro para falar? Quantas vezes o medo, a vergonha ou a falta de acolhimento impediram que uma história de violência fosse contada? A Ouvidoria atuará para romper esse silêncio”, afirmou.

A ouvidora-geral do MPAC, Kátia Rejane, destacou que o novo canal deve fortalecer o acolhimento dentro e fora da instituição.

“Os números de violência contra a mulher ainda são alarmantes em nosso estado. A Ouvidoria das Mulheres cria um espaço para todas que buscarem orientação, conselho ou mesmo fazer denúncia”, explicou.

O contato com a Ouvidoria das Mulheres poderá ser feito por e-mail, telefone, WhatsApp e também presencialmente na sede do Ministério Público, localizada em Rio Branco.

A criação do canal integra um conjunto de ações promovidas pelo MPAC durante o mês dedicado à valorização e ao fortalecimento dos direitos das mulheres.