Minoru avalia ida ao MDB e diz que vai alinhar decisão com Mailza

O presidente da Fundação Elias Mansour (FEM) e pré-candidato a deputado federal, Minoru Kinpara, ainda não definiu o seu futuro partidário, no momento em que a sigla da qual faz parte, o PSDB, está com o prefeito Tião Bocalom.

Uma das estratégias da base governista — de apoio à vice-governadora Mailza Assis — é levar os políticos com mandato do grupo para o MDB. Nesta quinta-feira (20), o deputado Pedro Longo decidiu ingressar no partido para disputar uma vaga na Câmara. A expectativa é de que Minoru faça o mesmo.

“Vou conversar com a minha candidata ao Governo, Mailza Assis, para decidirmos o melhor caminho para ajudar na futura candidatura dela ao Governo do Acre”, disse o presidente da FEM.

“Sou muito grato à Mailza e ao governador Gladson Cameli pelo apoio que recebi durante os 3 anos à frente da Fundação de Cultura Elias Mansour. Agora que eles vão precisar de apoio, não irei virar as costas para eles. Não serei ingrato. Serei colaborador dentro do nosso time e irei estar onde melhor posso colaborar com a eleição da nossa vice-governadora”, concluiu.