Morador denuncia situação crítica de rua e cobra providências em Sena Madureira

A situação precária da rua Raul Tamburine, localizada no Segundo Distrito de Sena Madureira, tem gerado revolta entre os moradores. Um residente da via gravou um vídeo nas redes sociais para denunciar as condições do local e cobrar ações do poder público municipal.

Nas imagens, é possível observar diversos buracos ao longo da rua, além de uma cratera que atravessa a via de um lado ao outro, dificultando o tráfego de veículos e colocando em risco quem precisa passar pelo trecho diariamente.

Segundo o morador, a falta de manutenção tem causado transtornos constantes, especialmente em períodos de chuva, quando a situação tende a piorar. Ele pede que a Prefeitura realize ao menos um serviço paliativo para amenizar os problemas enquanto uma solução definitiva não é executada.

Além dos prejuízos à mobilidade, moradores também relatam dificuldades para acesso de serviços essenciais, como transporte escolar e atendimentos de emergência, o que aumenta a preocupação da comunidade.

A cobrança por melhorias reforça um problema recorrente em bairros mais afastados do centro, onde a infraestrutura urbana ainda enfrenta desafios. A população aguarda um posicionamento das autoridades e a adoção de medidas que garantam melhores condições de tráfego e segurança na região.