Morador encontra barbeiro em casa e alerta para risco da doença de Chagas em município do Acre

Após os exames, foi confirmado que o inseto estava contaminado pelo parasita Trypanosoma cruzi

Morador encontra barbeiro em casa e alerta para risco de Chagas em Sena Madureira
A Doença de Chagas tem tratamento, mas pode provocar complicações graves quando não diagnosticada a tempo | Foto: Cedida

O morador José Filho, residente no bairro Cidade Nova, em Sena Madureira, fez um alerta à população após capturar em sua residência um inseto conhecido popularmente como “barbeiro”, transmissor da doença de Chagas. De acordo com o relato de José Filho, o inseto foi atraído pela luz branca de um refletor localizado nos fundos da casa. Ele conseguiu capturá-lo com cuidado, colocou o exemplar em um recipiente e o encaminhou ao Centro de Endemias do município para análise.

Após os exames, foi confirmado que o inseto estava contaminado pelo parasita Trypanosoma cruzi, responsável pela doença de Chagas. Segundo José Filho, este não seria um caso isolado na região. Ainda conforme o morador, outros vizinhos também relataram ter capturado insetos semelhantes em suas residências, principalmente durante períodos de mudança climática, quando os barbeiros costumam sair da mata e se aproximar das casas.

José Filho orienta que, caso alguém encontre um inseto com características parecidas, o ideal é capturá-lo com segurança, evitando contato direto com as mãos e mucosas, e encaminhá-lo ao setor de endemias do município para identificação.

Ele também alerta para cuidados com a alimentação, recomendando que a população consuma apenas açaí pasteurizado, já que a contaminação também pode ocorrer por meio de alimentos manipulados de forma inadequada.

A Doença de Chagas tem tratamento, mas pode provocar complicações graves quando não diagnosticada a tempo, afetando principalmente o coração e o sistema digestivo. Por isso, a orientação das autoridades de saúde é que qualquer suspeita seja comunicada imediatamente aos órgãos responsáveis.

