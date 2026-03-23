Moradores reforçam pedido por implantação de lombadas em frente às escolas

Um recente atropelamento envolvendo uma criança acendeu o alerta sobre a segurança no entorno das escolas de Sena Madureira. O caso aconteceu na última sexta-feira (20), em frente à escola Euclides Feitosa Cavalcante, quando uma motocicleta atingiu um aluno, reforçando o temor de pais e moradores quanto ao risco constante de acidentes nessas áreas.

Diante da situação, a população voltou a cobrar a implantação de lombadas e outras medidas de redução de velocidade nas proximidades das unidades de ensino. A preocupação é que, sem mecanismos que obriguem os condutores a reduzir a velocidade, o fluxo de veículos continue colocando em risco a vida de crianças e adolescentes.

Além da escola Euclides Cavalcante, moradores apontam diversos pontos considerados críticos no município. Entre eles estão a rua Maranhão, em frente à escola Hermano Filho, que deve iniciar suas atividades nos próximos dias , a avenida Guanabara, nas proximidades da creche Padre Paolino, a Avenida Avelino Chaves, em frente ao Instituto Santa Juliana e à escola Eliziário Távora, além da rua Florentino Moreno, nas imediações da escola Assis Vasconcelos.

Segundo especialistas em trânsito, a instalação de lombadas é uma das formas mais eficazes de forçar a redução de velocidade em áreas de grande circulação de pedestres, principalmente em locais com presença intensa de crianças. A medida simples pode evitar acidentes graves e até salvar vidas.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a responsabilidade pela implantação de lombadas em vias urbanas é do município, por meio do órgão executivo de trânsito local, geralmente vinculado à prefeitura. Cabe a esse órgão planejar, regulamentar e executar intervenções que garantam a segurança viária, seguindo as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que define critérios técnicos para instalação e sinalização adequada.

Moradores defendem que o poder público municipal trate o tema com urgência, especialmente diante do início do período letivo em algumas unidades. Para eles, a adoção de medidas preventivas pode evitar que novos acidentes aconteçam.

Até o momento, a Prefeitura de Sena Madureira não se pronunciou oficialmente sobre a possibilidade de implantação das lombadas nos pontos citados. A comunidade segue aguardando providências.