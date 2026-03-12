Motociclista bate em buraco, cai e sofre fratura exposta em Rio Branco

O motociclista Márcio Santos Oliveira, de 51 anos, ficou ferido após bater em um buraco e cair de moto na Rua 28, na rotatória do bairro Bom Sucesso, em Rio Branco.

De acordo com informações, Márcio seguia em uma motocicleta Honda Biz vermelha no sentido centro–bairro quando acabou atingindo um buraco na via, que estava encoberto pela água da chuva. Ao passar pelo local, ele perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista.

Com o impacto da queda, o trabalhador sofreu múltiplas escoriações pelo corpo e uma fratura exposta no tornozelo.

Segundo a esposa da vítima, Márcio, que trabalha como pintor, estava retornando do trabalho no momento do acidente. Populares que presenciaram a situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar atendimento.

Após receber os primeiros socorros ainda no local, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Moradores da região relatam que o buraco, que frequentemente fica escondido pela água da chuva acumulada na pista, representa risco constante para motociclistas que trafegam pelo local.

A motocicleta foi retirada da via por um amigo da vítima