12/03/2026
ContilPop
Amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor se pronuncia após polêmica com Virginia
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26

Motociclista bate em buraco, cai e sofre fratura exposta em Rio Branco

Vitima perdeu o controle da Honda Biz após atingir buraco encoberto pela água da chuva

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Motociclista bate em buraco, cai e sofre fratura exposta em Rio Branco
Vítima sofreu fratura exposta no tornozelo e foi socorrida pelo SAMU/ Foto: ContilNetA

O motociclista Márcio Santos Oliveira, de 51 anos, ficou ferido após bater em um buraco e cair de moto na Rua 28, na rotatória do bairro Bom Sucesso, em Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com informações, Márcio seguia em uma motocicleta Honda Biz vermelha no sentido centro–bairro quando acabou atingindo um buraco na via, que estava encoberto pela água da chuva. Ao passar pelo local, ele perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista.

Motociclista bate em buraco, cai e sofre fratura exposta em Rio Branco

Vítima sofreu fratura exposta no tornozelo e foi socorrida pelo SAMU/ Foto: ContilNetA

Com o impacto da queda, o trabalhador sofreu múltiplas escoriações pelo corpo e uma fratura exposta no tornozelo.

Segundo a esposa da vítima, Márcio, que trabalha como pintor, estava retornando do trabalho no momento do acidente. Populares que presenciaram a situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar atendimento.

Motociclista bate em buraco, cai e sofre fratura exposta em Rio Branco

Vítima sofreu fratura exposta no tornozelo e foi socorrida pelo SAMU/ Foto: ContilNetA

Após receber os primeiros socorros ainda no local, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

Moradores da região relatam que o buraco, que frequentemente fica escondido pela água da chuva acumulada na pista, representa risco constante para motociclistas que trafegam pelo local.

A motocicleta foi retirada da via por um amigo da vítima

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.