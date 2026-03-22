Motociclista empina moto em elevado recém-inaugurado; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um jovem realizando uma manobra perigosa no elevado Mamédio Bittar, em Rio Branco. Nas imagens, o motociclista aparece empinando a moto enquanto trafega pela via, o que chamou atenção e gerou críticas entre internautas.

O registro foi feito por outra pessoa que acompanhava a cena e viralizou após ser compartilhado nas plataformas digitais. A atitude ocorre pouco tempo após a inauguração do elevado, importante obra de mobilidade na capital acreana.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, esse tipo de prática é considerada infração gravíssima. A legislação proíbe manobras que coloquem em risco a segurança do condutor e de terceiros.

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Além da multa, o motociclista pode ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa e o veículo apreendido. Dependendo das circunstâncias, a conduta também pode ser enquadrada como crime de trânsito.

O caso reacende o debate sobre segurança viária e o uso responsável das vias públicas, especialmente em estruturas recém-entregues à população.