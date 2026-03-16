16/03/2026
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Motociclista fica ferido após acidente envolvendo dois carros na noite desta segunda em Rio Branco

Vítima foi socorrida após colisão envolvendo dois carros

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Motociclista fica ferido após acidente envolvendo dois carros
Motociclista fica ferido após acidente envolvendo dois carros/Foto: ContilNet

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e dois carros deixou um jovem de 24 anos ferido na noite desta segunda-feira (16), na Rua Manaus, no bairro Parque das Palmeiras, em Rio Branco.

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A vítima foi identificada como Thiago Rodrigues da Silva, que conduzia uma motocicleta Honda Pop 110i branca, de placa QWO-8B29, quando acabou se envolvendo na colisão.

De acordo com informações de testemunhas, um veículo Chevrolet Onix seguia pela Rua Manaus no sentido bairro-centro, em direção à região da Isaura Parente. Ao tentar realizar uma conversão à esquerda para acessar a Rua Sincero Leitão de Paiva, o motorista acabou entrando na frente da motocicleta, que trafegava no sentido oposto da via.

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Sem tempo para evitar o impacto, Thiago colidiu na porta do carro. Com a força da batida, o motociclista foi arremessado para a pista contrária e acabou sendo atingido por um Honda City branco, que vinha logo atrás do Onix.

Acidente ocorreu na rua Manaus

Acidente ocorreu na rua Manaus/Foto: ContilNet

Com o acidente, o jovem sofreu fratura exposta na clavícula, além de diversas escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou ao local uma ambulância de suporte básico e outra de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos e estabilização da vítima, Thiago foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram a área para o trabalho da perícia e realizaram o registro do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Após a conclusão dos procedimentos, os veículos envolvidos foram removidos da via.

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