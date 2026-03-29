Motociclista fica ferido após colisão em cruzamento no interior do Acre

Um acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (29) deixou um motociclista ferido em Sena Madureira. A colisão ocorreu no cruzamento entre as ruas Piauí e Siqueira Campos, um dos pontos com maior fluxo de veículos na região.

De acordo com as informações apuradas, o acidente envolveu uma motocicleta modelo Biz e um carro de passeio. Com o impacto, o condutor da moto sofreu escoriações pelo corpo e precisou de atendimento médico no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e realizou os primeiros socorros, encaminhando a vítima para uma unidade de saúde. Apesar do susto, o motociclista não corre risco de morte.

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Moradores da área destacam que o cruzamento onde ocorreu a colisão exige atenção redobrada dos condutores, especialmente nos horários de maior movimento. A falta de sinalização adequada e o intenso tráfego são apontados como fatores que contribuem para a ocorrência frequente de acidentes no local.

O caso reforça a necessidade de prudência no trânsito e levanta discussões sobre possíveis melhorias na sinalização e organização do tráfego urbano na cidade.