12/03/2026
MP do Acre convoca mais cinco aprovados para o cargo de promotor de Justiça

Chamamento faz parte do XIII concurso da instituição e reforça ampliação do quadro de membros, especialmente no interior do estado

O MPAC instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar o cumprimento de lei sobre violência contra a mulher.
Foto: MPAC

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) convocou mais cinco candidatos aprovados no XIII Concurso Público para o cargo de promotor de Justiça substituto. A convocação foi publicada nesta quinta-feira (12) por meio do Ato nº 31/2026.

O documento é assinado pelo procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, e dá continuidade ao processo de chamamento dos aprovados no certame.

Esta é a segunda convocação realizada pela atual gestão do MPAC. Em janeiro deste ano, outros dez candidatos já haviam sido chamados para iniciar as etapas de investidura no cargo.

Segundo o ato publicado, as convocações seguem tanto a lista de ampla concorrência quanto as vagas reservadas, além de registrar pedidos de reposicionamento apresentados por candidatos.

Com a medida, o Ministério Público do Estado do Acre avança na recomposição e ampliação do quadro de promotores, o que deve contribuir para fortalecer a atuação do órgão nas comarcas do interior e ampliar o atendimento às demandas da população acreana.

