18/03/2026
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MP entra na negociação de bloqueio na BR-364, mas manifestantes mantêm interdição

O promotor foi até o local para dialogar com os manifestantes

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Promotor reconhece falta de mediadores em bloqueio na BR-364; manifestantes exigem prefeito
O promotor reconheceu a existência de falhas no atendimento educacional | Foto: ContilNet

O bloqueio na BR-364, nas proximidades de Sena Madureira, ganhou um novo desdobramento na tarde desta quarta-feira (18) com a presença do promotor de Justiça Wanderley Barbosa, titular da promotoria cível do município.

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Ele foi até o local para dialogar com os manifestantes, formados principalmente por mães e pais de crianças atípicas que cobram melhores condições de inclusão na rede pública de ensino.

Durante a conversa, o promotor reconheceu a existência de falhas no atendimento educacional, especialmente a ausência de mediadores nas escolas, profissionais considerados essenciais para garantir o acompanhamento adequado de alunos com necessidades especiais. Wanderley Barbosa afirmou que o Ministério Público deve atuar para buscar uma solução para o problema.

Apesar da tentativa de diálogo, os manifestantes mantiveram a posição firme de não liberar a rodovia. O grupo exige a presença do prefeito Gerlen Diniz no local como condição para encerrar o protesto. Segundo eles, apenas o chefe do Executivo municipal pode apresentar respostas concretas e assumir compromissos diretos com as famílias.

O bloqueio já provoca congestionamento nos dois sentidos da BR-364, impactando o tráfego de veículos e o transporte de cargas na região. A mobilização segue sem previsão de encerramento, enquanto cresce a expectativa pela possível ida do prefeito ao local para negociar com os manifestantes.

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