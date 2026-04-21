Trump mantém rejeição de 62% em meio a crise externa

A rejeição ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, permanece em 62%, mesmo em meio ao cenário de tensão internacional envolvendo o Irã e recentes embates com o papa Leão XIV. Os dados são de uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta terça-feira (21).

De acordo com o levantamento, apenas 36% dos entrevistados aprovam o governo de Trump, mantendo praticamente o mesmo cenário registrado na pesquisa anterior, realizada em março deste ano.

Antes do início do atual conflito, o presidente apresentava números ligeiramente melhores, com 40% de aprovação e 58% de desaprovação, o que indica uma queda no apoio desde então.

Além disso, o estudo também mostra que o republicano alcançou seu melhor índice recente em janeiro de 2025, quando assumiu o segundo mandato, chegando a 47% de aprovação.

Outro ponto que chamou atenção foi a percepção dos americanos em relação ao comportamento do presidente. Questionados sobre se Trump é “temperamentalmente equilibrado”, apenas 26% responderam que sim, enquanto 71% disseram que não. Outros 4% não opinaram.

Mesmo entre eleitores do próprio Partido Republicano, há divisão sobre o tema. Segundo a pesquisa, 46% dos apoiadores de Trump consideram que ele não é equilibrado, enquanto 53% avaliam que sim.

O levantamento reforça um cenário de estabilidade na desaprovação ao presidente, mas também evidencia preocupações persistentes da população em relação ao seu estilo de liderança.

Com isso, os dados indicam que, apesar do contexto internacional e das tensões políticas, a percepção negativa sobre Trump segue elevada entre os americanos.