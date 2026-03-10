MPAC promove palestra sobre enfrentamento à violência contra a mulher

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou uma palestra sobre a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e o papel estratégico da instituição no combate a esse tipo de crime. A atividade foi promovida pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Mulher (Caop Mulher) e integrou a programação de ações voltadas ao fortalecimento das políticas de proteção às mulheres.

A palestra foi ministrada pela procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Carla Rodrigues Araújo de Castro, especialista na área e com atuação voltada a políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero.

Durante o encontro, foram debatidas estratégias para fortalecer a atuação institucional e ampliar a articulação entre órgãos públicos e entidades que compõem a rede de proteção às mulheres.

Segundo o Ministério Público, o enfrentamento à violência doméstica exige atuação integrada entre diferentes instituições, como sistema de justiça, segurança pública, assistência social, saúde e educação. A articulação entre esses setores busca garantir atendimento mais rápido, acolhimento adequado e proteção às vítimas.

Impacto para as mulheres acreanas

Iniciativas como a palestra contribuem para qualificar a atuação dos profissionais que trabalham diretamente com casos de violência doméstica e fortalecer a rede de atendimento no estado.

Com maior integração entre instituições, o objetivo é ampliar o acesso das mulheres acreanas aos serviços de proteção, melhorar o encaminhamento das denúncias e garantir que as vítimas recebam apoio jurídico, psicológico e social.

No Acre, a rede de enfrentamento envolve diferentes órgãos e serviços especializados, como delegacias, Ministério Público, Judiciário, centros de referência e programas de assistência social, que atuam de forma conjunta para combater a violência de gênero e proteger mulheres em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o MPAC, ações de capacitação e debate como essa também ajudam a aprimorar políticas públicas e estratégias de prevenção, além de reforçar a importância da denúncia e do acompanhamento das vítimas ao longo do processo de proteção e responsabilização dos agressores.

Com informações MPAC