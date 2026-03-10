10/03/2026
Projeto Conexão do Bem distribui kits escolares e ajuda 200 crianças a iniciarem ano letivo no Acre

200 crianças beneficiadas

Projeto Conexão do Bem distribui kits escolares e ajuda 200 crianças
Projeto Conexão do Bem distribui kits escolares e ajuda 200 crianças/Foto: Cedida

O início do ano letivo ganhou um reforço solidário no Acre com a distribuição de kits escolares realizada pelo projeto social Conexão do Bem, iniciativa que há anos mobiliza voluntários para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. A ação deste ano beneficiou cerca de 200 crianças que não tinham condições de comprar os materiais básicos para frequentar a escola.

A campanha é coordenada por Michelle Oliveira, que está à frente do projeto e organiza as ações com o apoio de amigos e colaboradores. Segundo ela, a iniciativa surgiu da necessidade de apoiar mães que enfrentam dificuldades financeiras no início do período escolar.

A iniciativa surgiu da necessidade de apoiar mães

A iniciativa surgiu da necessidade de apoiar mães/Foto: Cedida

De acordo com Michelle, muitas famílias vivem apenas com o benefício do Bolsa Família e acabam não conseguindo arcar com os custos do material escolar, que tem apresentado aumento de preço nos últimos anos.

“A gente faz essa ação todos os anos porque muitas mães realmente não têm condições de comprar os materiais para os filhos. O preço está muito alto e muitas famílias sobrevivem apenas com o Bolsa Família”, explicou.

Os kits foram montados de acordo com a faixa etária das crianças. Para alunos da pré-escola, foram entregues mochilas acompanhadas de itens básicos como toalha e copo. Já para os estudantes maiores, os kits incluíram mochila, caderno, lápis de cor, pincel, borracha, caneta, lápis, porta-lápis, cola e régua.

Grande parte dos materiais utilizados na campanha veio de doações enviadas por apoiadores de outros estados, especialmente de São Paulo. Entre os colaboradores está uma voluntária chamada Thais, que junto com uma organização parceira enviou mochilas, cadernos e outros materiais escolares para ajudar na montagem dos kits.

Grande parte dos materiais utilizados na campanha veio de doações enviadas por apoiadores de outros estados

Grande parte dos materiais utilizados na campanha veio de doações enviadas por apoiadores de outros estados/Foto: Cedida

Além das doações vindas de fora, moradores do Acre também participaram da mobilização. Muitas pessoas contribuíram com mochilas usadas em bom estado, que foram reaproveitadas para atender mais crianças.

O projeto Conexão do Bem existe desde 2015 e começou com a realização de bazares beneficentes. Na época, as vendas eram utilizadas para arrecadar recursos destinados à compra de ração para animais e também para ajudar famílias que enfrentavam dificuldades.

Com o passar do tempo, as ações se ampliaram e passaram a incluir campanhas solidárias voltadas para a comunidade, como arrecadação de alimentos, ajuda a instituições e distribuição de materiais escolares.

Michelle conta que, apesar de muitas pessoas terem participado do projeto no início, ela seguiu mantendo as atividades ao longo dos anos, muitas vezes contando apenas com a ajuda de amigos e voluntários.

Os bazares continuam sendo uma das principais fontes de arrecadação para custear despesas como frete de doações, combustível e transporte para realizar as entregas.

Atualmente, um grupo de mulheres também ajuda nas ações organizadas pelo projeto. Mesmo com rotinas de trabalho e estudo, elas se unem sempre que uma nova campanha é realizada para colaborar na organização e distribuição dos materiais.

Com a mobilização coletiva, o Conexão do Bem tem conseguido ampliar o alcance das ações solidárias e levar ajuda a famílias tanto da capital quanto de municípios do interior do Acre.

A expectativa da organização é continuar promovendo novas campanhas ao longo do ano para apoiar famílias que enfrentam dificuldades e fortalecer a rede de solidariedade no estado.

