31/03/2026
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MPF recomenda fim de provas de resistência no BBB 26 após problemas de saúde

Órgão cita riscos e pede mudanças imediatas

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MPF recomenda fim de provas de resistência no BBB 26
MPF recomenda fim de provas de resistência no BBB 26/Foto: Reprodução

O Ministério Público Federal (MPF) notificou a TV Globo e recomendou o fim de provas de resistência extremas e punições severas no Big Brother Brasil 26. A medida ocorre após uma série de episódios envolvendo riscos à saúde de participantes.

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Segundo o órgão, a decisão foi motivada por situações recentes registradas no programa, incluindo convulsões durante provas e desmaios em dinâmicas como o Quarto Branco. O MPF avalia que essas condições podem colocar em risco a integridade física e psicológica dos confinados.

Na recomendação, o Ministério Público orienta que a emissora evite provas com restrição de água, alimentação e acesso a banheiro, além de limitar atividades que exijam esforço físico prolongado. Também foi sugerido que participantes com histórico de problemas de saúde não sejam submetidos a dinâmicas de alto risco.

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O órgão ainda destacou que a liberdade de produção televisiva não pode se sobrepor aos direitos fundamentais, como a dignidade humana e a proteção à saúde.

A recomendação não tem caráter obrigatório, mas pode servir de base para medidas judiciais caso não seja cumprida. Até o momento, a emissora informou que mantém acompanhamento médico constante durante o programa.

Com informações Banda B

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