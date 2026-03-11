MPT-SE e OAB-SE divulgam notas de apoio à procuradora do MPF após ataques nas redes sobre aparência

Instituições do sistema de Justiça divulgaram notas públicas em apoio à procuradora da República Gisele Bleggi após a repercussão de comentários ofensivos nas redes sociais relacionados à sua aparência. As manifestações ocorreram depois que um vídeo institucional gravado durante agenda oficial no município de Propriá passou a circular na internet.

Entre os órgãos que se pronunciaram está o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), que divulgou nota de solidariedade à integrante do Ministério Público Federal (MPF). No posicionamento, a instituição classificou as manifestações direcionadas à procuradora como ataques misóginos, machistas e sexistas.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB-SE) também se manifestou publicamente em defesa da procuradora, repudiando comentários ofensivos direcionados à aparência da integrante do Ministério Público.

Ataques desviaram foco do debate

Segundo o MPT-SE, as críticas direcionadas à aparência da procuradora acabaram desviando a atenção do tema central de sua atuação no município, que estava relacionado à pauta ambiental e ao debate sobre licenciamento de empreendimentos.

O órgão destacou ainda que o episódio ocorre no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, período dedicado à reflexão sobre igualdade, respeito e participação feminina na vida pública.

Defesa da dignidade e da igualdade

Na nota, o Ministério Público do Trabalho ressaltou que a liberdade de expressão não pode ser utilizada como justificativa para agressões ou manifestações discriminatórias nas redes sociais.

A instituição também afirmou que ataques dessa natureza não atingem apenas a pessoa diretamente envolvida, mas também a dignidade das mulheres e os valores fundamentais de respeito e igualdade.

O documento foi assinado pela procuradora-chefe em exercício do MPT-SE, Clarisse de Sá Farias Malta, que reafirmou o compromisso da instituição com o enfrentamento da discriminação e com a promoção da igualdade de oportunidades.

A procuradora Gisele Bleggi esteve em Propriá para participar de um seminário regional sobre legislação ambiental e responsabilidades administrativas relacionadas ao licenciamento de empreendimentos, tema que motivou sua agenda institucional no município.