Mais água! Inmet emite novo alerta de chuvas intensas com ventos de até 60 km/h para o Acre

Vem mais água! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para todo o estado do Acre, válido desta terça-feira (17) até quarta-feira (18), às 23h59. O aviso meteorológico foi classificado como situação com grau de severidade de “perigo potencial”.

De acordo com o órgão, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos variando entre 40 km/h e 60 km/h em diferentes regiões do estado.

O Inmet alerta, ainda, para baixo risco de ocorrências associadas, como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O instituto orienta a população a redobrar a atenção durante rajadas de vento.

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Entre as recomendações está evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e de descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante períodos de instabilidade climática.

Em caso de necessidade ou emergências, a população pode buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou acionar o Corpo de Bombeiros Militar, pelo número 193.