18/03/2026
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Última semana do verão no Acre terá calor de até 33ºC e chuvas pontuais; veja previsão completa

Quanto aos níveis dos principais rios, durante esta semana, vão continuar abaixo da cota de alerta

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A última semana do verão no Acre terá valor de até 33ºC
A última semana do verão no Acre terá valor de até 33ºC/Foto: Sergio Vale

O pesquisador Davi Friale divulgou a previsão do tempo para esta semana, a última do verão, que termina na próxima sexta-feira (20), será com tempo quente e chuvas. A previsão do tempo, que foi divulgada no site O Tempo Aqui, prevê chuvas fortes, com raios, de forma pontual em alguns dias.

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Segundo o pesquisador, os ventos continuarão a soprar, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas, da direção norte e variação de noroeste, pela manhã, e de nordeste, a partir do fim da tarde.

LEIA TAMBÉM: Previsão do tempo: Acre terá calor e pancadas isoladas de chuva nesta segunda

“A temperatura máxima, à tarde, vai oscilar entre 29 e 33ºC, dependendo da maior ou menor quantidade de nuvens e das chuvas que venham a ocorrer durante o dia. As menores temperaturas, em todos os municípios, estarão variando entre 21 e 24ºC”, disse.

Quanto aos níveis dos principais rios, durante esta semana, vão continuar abaixo da cota de alerta. Em Rio Branco, o nível do rio Acre vai continuar baixando.

“Não há a menor probabilidade de chegada de onda de frio polar ao Acre, pelo menos até o fim deste mês”, disse o pesquisador.

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