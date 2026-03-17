A influenciadora Ary Mirelle usou as redes sociais para desmentir, de forma contundente, os boatos de uma possível terceira gravidez. Casada com o cantor João Gomes, Ary reagiu após a circulação de uma imagem falsa, criada por inteligência artificial, que sugeria a chegada de mais um herdeiro para a família.

A repercussão negativa começou quando um perfil no Instagram publicou uma montagem da família acompanhada de um suposto teste de gravidez positivo.

Com informações do Metrópoles, o casal, que já é pai de Jorge, de 2 anos, e de Joaquim, nascido em setembro de 2025, viu sua imagem ser utilizada indevidamente para atrair cliques em links de apostas.

Uso de IA e “golpe” de engajamento

Incomodada com a situação, Ary afirmou que tomou conhecimento da publicação por meio de alertas de seus seguidores. Ela revelou que o perfil responsável, que se dizia “fã”, havia bloqueado seu acesso para que ela não visse a mentira.

Com informações do Metrópoles

“Ele posta joguinho e precisa que as pessoas acessem o link para ganhar dinheiro, usando a nossa imagem. É um perfil que usa o nome do meu esposo, a imagem dele, dos meus filhos, o nosso nome. E ele se diz fã. Mas eu vou expor aqui. Para mim, isso não é fã. Vem inventar mentira por engajamento porque quer ganhar dinheiro”, desabafou Ary.

Indignação com a exposição dos filhos

A influenciadora demonstrou profunda indignação com o uso das fotos de suas crianças em contextos mentirosos. “Mete meus filhos nisso, coloca foto deles, minha e do João. E ainda posta uma imagem da gente mostrando um ultrassom como se eu estivesse grávida. Gente, é muito absurdo. Essa pessoa não tem noção do quão grave é isso”.

Medidas judiciais

Ary Mirelle deixou claro que pretende tomar providências contra o responsável pelo perfil. Mesmo com a tentativa de bloqueio por parte do infrator, a influenciadora garantiu que irá até o fim para identificar o autor da página.

“Não tem lógica. Parece que não tem medo de ser processado. Eu vou expor o nome aqui mesmo. Pode mudar o nome depois, que eu descubro também. Pode me bloquear o que for. E pode até desativar o perfil agora para voltar depois, porque tem muito seguidor, mas eu vou atrás”, encerrou.