Mulher filma reação do marido concentrado no celular e vídeo divertido viraliza nas redes sociais

Um vídeo bem-humorado que circula nas redes sociais tem arrancado risadas de internautas ao mostrar uma mulher filmando o próprio marido sem que ele perceba.
Nas imagens, o homem aparece sentado e bastante concentrado no celular. Enquanto navega no aparelho, ele demonstra estar muito satisfeito com o que vê na tela, chegando a sorrir em alguns momentos até que a esposa chama pelo marido e ele fica sem graça.
A gravação é feita de longe pela própria esposa, que observa a reação do marido. Sem notar que está sendo filmado, ele continua mexendo no celular completamente entretido.
O momento simples acabou chamando atenção nas redes sociais justamente pela espontaneidade da situação. Muitos usuários comentaram a cena com humor, tentando imaginar o que poderia estar deixando o homem tão feliz.
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O vídeo rapidamente passou a circular em diferentes perfis e páginas, gerando comentários divertidos e teorias bem-humoradas sobre o conteúdo que o marido estaria vendo no celular.
Veja o vídeo: