Mulher morre após comer fatia de pizza; namorado lamenta perda

A morte da servidora pública Raíssa Bezerra e Silva, de 44 anos, após comer em uma pizzaria em Pombal, no Sertão da Paraíba, é investigada como possível caso de intoxicação alimentar coletiva. O namorado da vítima, André Marreiro, que também passou mal, relatou a dificuldade em aceitar a perda.

Segundo ele, o casal jantou no local e, pouco tempo depois, começou a apresentar sintomas como náuseas e vômitos. Ambos chegaram a ser atendidos no hospital, mas o quadro de Raíssa se agravou rapidamente, levando à internação em UTI. Ela morreu no dia seguinte, após complicações como falência renal.

O caso ocorre em meio a um surto que levou mais de 100 pessoas a procurarem atendimento médico na cidade. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam a possível contaminação dos alimentos e apuram crimes como homicídio culposo e venda de produto impróprio para consumo. Exames laboratoriais devem apontar a causa da intoxicação.

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Em meio à investigação, familiares pedem esclarecimentos. “É muito difícil aceitar”, disse o namorado, ao destacar que a vítima não tinha problemas de saúde e fazia exames regularmente.

G1