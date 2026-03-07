Mulher vive experiência imersiva que simula ataque e “devoração” por dinossauro em atração temática

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher participa de uma experiência imersiva que simula o ataque e a “devoração” por um dinossauro.

A atração utiliza efeitos sonoros, movimentos mecânicos e cenários temáticos para criar a sensação de que o visitante está dentro de um ambiente pré-histórico. Durante a simulação, a participante é colocada em uma estrutura que reproduz a boca do animal, criando a impressão de que está sendo capturada.

Com iluminação e sons que aumentam o suspense, a experiência recria um clima semelhante ao visto em produções como Jurassic Park, franquia conhecida por retratar encontros com dinossauros de forma intensa e realista.

O vídeo chamou atenção de internautas pela reação da participante e pelo nível de realismo da atração, que busca proporcionar aos visitantes uma sensação de aventura e adrenalina.

Experiências imersivas desse tipo têm se tornado cada vez mais populares em parques temáticos e exposições interativas, combinando tecnologia, cenografia e efeitos especiais para transportar o público para cenários inspirados em diferentes épocas e universos da cultura pop.

Veja o vídeo: