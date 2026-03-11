Mulheres vítimas de violência recebem kits de apoio durante programação do Março Mulher em Rio Branco

Cerca de 50 mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pela rede de assistência social de Rio Branco receberam kits de apoio durante atividades da programação do Março Mulher, iniciativa voltada à valorização e proteção do público feminino na capital acreana.

A entrega ocorreu na Praça da Juventude Cidade Nova, no prédio da antiga rodoviária, e beneficiou mulheres acompanhadas pela Casa Rosa Mulher, serviço que oferece acolhimento e suporte a vítimas de violência.

Os kits continham itens de uso doméstico e pessoal, como mantas, cobertores, roupas, jogos de lençol e utensílios domésticos, distribuídos conforme a necessidade de cada mulher atendida pelo serviço.

Os produtos entregues foram disponibilizados por meio de doações da Receita Federal, dentro do programa “Receita por Elas”. A organização e destinação dos itens ficaram sob responsabilidade das equipes técnicas que acompanham as mulheres assistidas pela rede municipal.

Segundo a gestão municipal, a iniciativa faz parte das ações desenvolvidas ao longo do mês de março, período em que são promovidas atividades de conscientização sobre direitos das mulheres e enfrentamento à violência.

Além da entrega dos kits, a programação também contou com um momento de confraternização com as mulheres atendidas, incluindo café da manhã e espaço de diálogo sobre os serviços disponíveis para vítimas de violência doméstica.

A proposta, de acordo com os organizadores, é fortalecer a rede de apoio às mulheres e ampliar o acesso a serviços de acolhimento, orientação e acompanhamento social.

