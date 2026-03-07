Mutirão de ultrassonografia atende 100 mulheres e busca reduzir fila de exames em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), realizou neste sábado (7) um mutirão de exames de ultrassonografia na Policlínica Barral y Barral, em Rio Branco. A ação integrou a programação da campanha Março Mulher, voltada ao cuidado, prevenção e fortalecimento da saúde feminina no município.

Durante a iniciativa, foram realizados 100 exames de ultrassonografia mamária bilateral em mulheres que aguardavam na fila de espera do sistema municipal de saúde. O objetivo foi ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e fortalecer as políticas públicas voltadas à saúde da mulher.

A realização do mutirão contou com recursos provenientes de emendas parlamentares dos ex-vereadores Ismael Machado e Arnaldo Barros. Os atendimentos foram realizados por três médicos especialistas em ultrassonografia, por meio de parceria com o Instituto Cuidar Mais.

Além dos exames realizados neste sábado, a programação prevê ainda mais 400 procedimentos de ultrassonografia de mama bilateral e mais de 2 mil exames de ultrassonografia de abdome total, que serão agendados para pacientes que já aguardam na fila da regulação municipal. A meta da gestão é reduzir significativamente e até zerar a demanda reprimida por esses exames.

O prefeito Tião Bocalom destacou a importância da iniciativa para diminuir o tempo de espera dos pacientes.

Segundo ele, a demanda por exames na regulação municipal ainda é alta, e ações como o mutirão ajudam a acelerar os atendimentos. O gestor também ressaltou a parceria com parlamentares que destinaram recursos por meio de emendas, além da importância de ampliar o cuidado com a saúde das mulheres durante o mês dedicado à campanha.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, explicou que o mutirão faz parte de uma força-tarefa para ampliar e qualificar os serviços ofertados pela rede municipal de saúde.

De acordo com o secretário, a ação foi possível graças à parceria entre a secretaria, instituições do terceiro setor e parlamentares que destinaram recursos para a realização dos exames, permitindo que mulheres que aguardavam na fila avançassem no diagnóstico e, caso necessário, iniciem tratamento com maior segurança.

A diretora de Regulação e Políticas Públicas da Semsa, Jocelene Soares, explicou que a ação marca o início de uma parceria que permitirá ampliar a oferta de exames nas próximas semanas.

Segundo ela, após o primeiro mutirão realizado neste sábado, novas datas serão organizadas para atender pacientes que aguardam tanto exames de ultrassonografia de mama quanto de abdome. Os pacientes cadastrados na regulação municipal serão convocados conforme a programação dos atendimentos.

Ela também orientou que pacientes que precisarem realizar exames pelo sistema público devem procurar as Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs), onde é feito o cadastro e o encaminhamento para a regulação municipal.

Entre as mulheres atendidas, a usuária do sistema municipal de saúde Zilma Barros de Araújo destacou a importância de iniciativas que ajudam a acelerar o diagnóstico.

Segundo ela, a realização dos exames de forma mais rápida é fundamental, principalmente para quem precisa investigar possíveis problemas de saúde e aguarda atendimento há meses.

Outra paciente atendida, Josangela Machado de Lima, também ressaltou a importância da prevenção e incentivou outras mulheres a procurarem as unidades de saúde para realizar os exames preventivos.