Humorista acorda namorada imitando Bolsonaro e viraliza

Thiago acorda a companheira imitando a voz de Bolsonaro

Thiago acorda a companheira imitando a voz de Bolsonaro/Foto: reprodução

Já imaginou acordar ouvindo a voz do ex-presidente Jair Bolsonaro? Foi exatamente essa a brincadeira feita pelo humorista Thiago Tomaselli com a namorada.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Thiago acorda a companheira imitando a voz de Bolsonaro e reproduzindo frases que fazem referência ao ex-presidente.

Entre as falas, o humorista diz: “Michelle, vamos acordando. São 7h na Papuda. Eu quero o meu pão com leite condensado” e, em seguida, completa: “Já tomou a cloroquina hoje?”

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Sem achar graça da brincadeira, a namorada reage: “Tiago, não tem graça nenhuma isso, cara. Me dá seu celular.”

Na sequência, o humorista continua a encenação e responde, ainda imitando Bolsonaro: “Não vão pegar meu celular. Pegaram meu celular.”

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e divertiu milhares de seguidores, que encheram a publicação de comentários sobre a imitação.

VÍDEO: