Tadeu Hassem oficializa saída da base do Governo: “Sigo com Alan Rick”

O deputado Tadeu Hassem (Republicanos) oficializou, nesta quarta-feira (18), durante discurso na tribuna da Aleac, sua saída da base do governador Gladson Cameli, acompanhado de sua irmã, a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem.

A saída dos dois já havia sido divulgada pela imprensa na terça-feira (17).

Tadeu agradeceu a Gladson pela parceria, mas deixou claro que agora apoia o senador Alan Rick, que é pré-candidato ao governo e deve ter Fernanda como vice em sua chapa.

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“A vida é feita de ciclos. Pessoas como eu, que abraçam a política como parte de suas vidas, também precisam enfrentar os ciclos que a vida política impõe. Hoje, faço um importante comunicado. Quem me conhece sabe que não sou de ficar em cima do muro. Tenho um lado, tenho posição e assumo aquilo que faço. Durante todo esse tempo, estive na base do governador e querido amigo Gladson Camelí, fui presidente da Comissão de Orçamento e Finanças nos últimos três anos desta casa, votei com o governo, ajudei em decisões importantes e, muitas vezes, assumi desgastes porque acreditava no projeto que estava sendo construído para o Estado”, afirmou.

“Sempre tive voz, respeito e confiança dele. O governo fez entregas importantes, e eu tive a honra de contribuir com esse processo. No entanto, a política é feita de ciclos e, como disse, chegou o momento de tomar uma decisão que está alinhada com aquilo que acredito para o futuro do nosso Estado. Hoje, estou deixando a base do governo para acompanhar o senador Alan Rick, pré-candidato ao governo do Estado. Não é uma decisão contra o governador, mas sim uma decisão voltada para o futuro”, acrescentou.

Ao final, Tadeu foi aplaudido pelos demais deputados e parabenizado pelo colega Edvaldo Magalhães, que lidera a oposição na casa.