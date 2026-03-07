“Você de moto 0 km”: ContilNet sorteia motocicleta neste domingo; veja como assistir

A contagem regressiva já começou para quem sonha em levar uma moto 0 km para casa. A promoção “Você de moto 0 km” chegou ao fim e o sorteio será realizado neste domingo (8), ao vivo, nos canal oficial no Youtube do ContilNet.

Realizada pelo portal em parceria com Top Mídia, Orna Audiovisual, CDL Rio Branco e Grupo Star, a promoção vai premiar um participante com uma Honda CG 160 Start 2025, cor preta.

O sorteio será transmitido ao vivo no domingo (8), às 18 horas, mas também poderá ser acompanhado no Via Verde Shopping, com direito a coffee break a partir das 17 horas. O vencedor será comunicado por telefone, e-mail e mensagem direta no Instagram, conforme os dados informados no cupom.

Para receber o prêmio, o ganhador deverá apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência no prazo de até 10 dias corridos após o contato da organização.