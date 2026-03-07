07/03/2026
ContilPop
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo

“Você de moto 0 km”: ContilNet sorteia motocicleta neste domingo; veja como assistir

Promoção chega ao fim; sorteio vai premiar um participante com uma Honda CG 160 Start 2025, na cor preta

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A contagem regressiva já começou para quem sonha em levar uma moto 0 km para casa. A promoção “Você de moto 0 km” chegou ao fim e o sorteio será realizado neste domingo (8), ao vivo, nos canal oficial no Youtube do ContilNet.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Realizada pelo portal em parceria com Top Mídia, Orna Audiovisual, CDL Rio Branco e Grupo Star, a promoção vai premiar um participante com uma Honda CG 160 Start 2025, cor preta.

O sorteio será transmitido ao vivo no domingo (8), às 18 horas, mas também poderá ser acompanhado no Via Verde Shopping, com direito a coffee break a partir das 17 horas. O vencedor será comunicado por telefone, e-mail e mensagem direta no Instagram, conforme os dados informados no cupom.

Para receber o prêmio, o ganhador deverá apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência no prazo de até 10 dias corridos após o contato da organização.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.