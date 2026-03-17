O apresentador Ratinho utilizou o espaço de seu programa nesta segunda-feira (16/03) para mandar um recado direto aos críticos e reafirmar seu posicionamento após a repercussão de suas falas sobre a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

Mesmo diante de um processo judicial, o comunicador garantiu que manterá sua postura: “Eu não vou mudar”.

Com informações do Metrópoles, Ratinho classificou as reações negativas como “patrulhamento e lacração”. Segundo ele, sua sinceridade é o que mais incomoda as pessoas nos tempos atuais.

“Quem gosta de mim vai continuar gostando, quem não gosta não vai continuar não gostando. Eu não vou mudar o meu jeito de ser para agradar quem quer que seja. Fica o recado”, disparou ao vivo.

Com informações de Metrópoles.

Entenda a polêmica

A crise começou após declarações feitas por Carlos Roberto Massa no dia 11 de março, quando ele questionou a indicação de Erika Hilton para uma comissão voltada aos direitos das mulheres. Na ocasião, o apresentador afirmou que “para ser mulher tem que ter útero”, fala que foi amplamente repudiada por entidades de direitos humanos e movimentos LGBTQIA+.

Em resposta, Erika Hilton e o Ministério Público Federal (MPF) ingressaram com uma ação pedindo R$ 10 milhões em multa por danos morais coletivos e falas consideradas transfóbicas.

Audiência de conciliação

A Justiça Federal do Rio Grande do Sul já deu andamento ao caso e deve marcar, em breve, uma audiência de conciliação entre o apresentador e a deputada. De acordo com nota enviada ao Metrópoles, o processo foi encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Caso Ratinho e Erika Hilton não cheguem a um acordo durante esta etapa, a ação seguirá os trâmites normais, podendo resultar em condenação definitiva. Até o momento, o apresentador mantém o discurso de que as mensagens de apoio que recebe de seus fãs são unânimes e favoráveis ao seu comportamento.