Conheça a voz que embala as madrugadas em Sena e ajudou a unir 4 casais em 33 anos

Quando o relógio marca quatro horas da manhã e a cidade ainda desperta lentamente, uma voz familiar já está no ar levando informação, companhia e emoção para centenas de ouvintes. É a voz de Jacó Cavalcante Ferreira, o popular J. Cavalcante, que há mais de três décadas transforma as madrugadas de Sena Madureira em um encontro diário entre o rádio e a comunidade.

Aos 56 anos de idade, o radialista completa 33 anos de atuação na tradicional Rádio Difusora de Sena Madureira, onde apresenta o programa Acre Rural, exibido todos os dias das 4h às 6h da manhã. Ao longo desse tempo, sua voz se tornou uma das mais reconhecidas da região, especialmente entre moradores das comunidades rurais que começam o dia acompanhando a programação. Ao longo desses mais de 30 anos de profissão, muitas histórias marcaram sua caminhada.

Entre elas, uma das mais curiosas e emocionantes aconteceu em uma época em que os ouvintes usavam cartas e recados enviados pelas ondas do rádio para declarar seus sentimentos. Foi assim que, segundo ele, ao menos quatro casais acabaram se conhecendo ou fortalecendo o romance através do programa e terminaram subindo ao altar.

A história de J. Cavalcante, no entanto, começa muito antes dos microfones. Nascido no seringal Riozinho, localizado no Rio Macauã, ele veio de uma família simples e trabalhadora. Aos 9 anos de idade mudou-se para a cidade, trazendo na bagagem as experiências da vida no interior e os valores aprendidos com os pais.

Antes de descobrir a vocação pelo rádio, ele passou 13 anos ajudando o pai na agricultura familiar. Produzia farinha, cultivava banana e também trabalhava na venda de carvão. Foi somente em 1993 que a vida tomou um rumo diferente: surgiu a oportunidade de trabalhar no rádio, uma paixão que mudaria completamente sua trajetória.

Hoje, além de apresentador, J. Cavalcante também exerce a função de diretor de jornalismo da Rádio Difusora de Sena Madureira e da Aldeia FM. Ele ainda atua como repórter e correspondente da Rádio Difusora Acreana, ampliando ainda mais sua presença na comunicação acreana.

Mesmo após tantos anos de estrada, o radialista afirma que continua aprendendo diariamente com a profissão que abraçou com tanto carinho.

“O rádio pra mim é uma escola. Apesar de estar aqui há mais de 30 anos, eu continuo aprendendo todos os dias”, afirma.

Durante essas três décadas, Cavalcante não conquistou apenas audiência, conquistou amizades. Nas comunidades rurais da região, ele é recebido com carinho sempre que realiza visitas, sendo reconhecido como alguém que sempre esteve presente, mesmo à distância, através das ondas do rádio.

Para ele, a profissão vai muito além de informar ou entreter.

“Eu faço rádio por amor, e isso é o diferencial. Olho para minha trajetória e agradeço a Deus por cada detalhe e pela profissão que Ele me deu. O rádio foi o instrumento que Deus usou para mudar a minha história e me permitir ajudar tantas pessoas”, conclui.

Assim, entre madrugadas, histórias e amizades construídas ao longo do tempo, J. Cavalcante segue firme diante do microfone, sendo não apenas uma voz no rádio, mas parte da vida de quem acorda cedo e encontra, nas ondas sonoras, um companheiro fiel para começar o dia.