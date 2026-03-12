Natural de Sena Madureira, trabalhador rural morre em Rio Branco após cirurgia cardíaca

O trabalhador rural Gilsimar da Silva Barcio faleceu na quarta-feira (11), em Rio Branco, após enfrentar complicações de saúde. Ele estava internado há cerca de duas semanas, período em que se recuperava de uma cirurgia cardíaca considerada complexa.

De acordo com informações repassadas por familiares, Gilsimar permanecia sob cuidados médicos no pós-operatório desde que passou pelo procedimento no coração. Apesar dos esforços da equipe médica durante o tratamento, o quadro clínico acabou se agravando e ele não resistiu.

Gilsimar era irmão de Gauchinho da Vitória e residia na comunidade Itamaraty, às margens do rio Iaco, na zona rural de Sena Madureira, onde era bastante conhecido.

Após o falecimento, o corpo foi transladado para Sena Madureira, onde familiares e amigos se despedem. O velório acontece na residência de sua irmã Leda, localizada na rua José Soares da Silva, no bairro da Vitória, ao lado da casa do senhor Manoel Rego.

Entre parentes, amigos e moradores da comunidade, o sentimento é de profunda tristeza e comoção pela perda do trabalhador rural, lembrado por sua convivência simples e pelos laços construídos ao longo da vida.