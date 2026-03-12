12/03/2026
ContilPop
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo
Tragédia Mamonas Assassinas: saiba detalhes de como o corpo de Dinho foi encontrado

Natural de Sena Madureira, trabalhador rural morre em Rio Branco após cirurgia cardíaca

Comunidade do rio Iaco se despede de trabalhador rural que morreu após cirurgia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Morador da zona rural de Sena Madureira morre em Rio Branco após duas semanas internado
Morador da zona rural de Sena Madureira morre em Rio Branco após duas semanas internado | Foto: Cedida

O trabalhador rural Gilsimar da Silva Barcio faleceu na quarta-feira (11), em Rio Branco, após enfrentar complicações de saúde. Ele estava internado há cerca de duas semanas, período em que se recuperava de uma cirurgia cardíaca considerada complexa.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com informações repassadas por familiares, Gilsimar permanecia sob cuidados médicos no pós-operatório desde que passou pelo procedimento no coração. Apesar dos esforços da equipe médica durante o tratamento, o quadro clínico acabou se agravando e ele não resistiu.

Gilsimar era irmão de Gauchinho da Vitória e residia na comunidade Itamaraty, às margens do rio Iaco, na zona rural de Sena Madureira, onde era bastante conhecido.

Após o falecimento, o corpo foi transladado para Sena Madureira, onde familiares e amigos se despedem. O velório acontece na residência de sua irmã Leda, localizada na rua José Soares da Silva, no bairro da Vitória, ao lado da casa do senhor Manoel Rego.

Entre parentes, amigos e moradores da comunidade, o sentimento é de profunda tristeza e comoção pela perda do trabalhador rural, lembrado por sua convivência simples e pelos laços construídos ao longo da vida.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.