24/03/2026
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Navio Hospital inicia atendimentos no Juruá e leva saúde com cronograma definido

Os atendimentos começam em Mâncio Lima, na Avenida Japiim, bairro Guarani

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Navio Hospital inicia atendimentos no Juruá e leva saúde com cronograma definido
Na sequência, a equipe segue para Rodrigues Alves, onde os atendimentos ocorrerão na Agrovila | Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE) divulgou a programação oficial de atendimentos do Navio Hospital Dr. Montenegro, que inicia nesta segunda-feira (24) uma missão pelos municípios do Vale do Juruá, levando assistência médica a comunidades de difícil acesso.

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Os atendimentos começam em Mâncio Lima, na Avenida Japiim, bairro Guarani, ao lado do Supermercado Japiim. A população também contará com apoio logístico para deslocamento, com motoristas de van e caminhonete orientados sobre os pontos de atendimento.

Na sequência, a equipe segue para Rodrigues Alves, onde os atendimentos ocorrerão na Agrovila. O cronograma contempla ainda ações em Porto Walter, na comunidade de Miritizal, em Marechal Thaumaturgo e, por fim, em Jordão, município que receberá o atendimento no dia 4 de abril.

Os serviços começam sempre a partir das 8h, com atendimentos realizados por ordem de chegada.

Confira o cronograma completo:

•24/03 – Mâncio Lima

•25/03 – Rodrigues Alves

•26 a 28/03 – Porto Walter

•30 a 31/03 – Miritizal

•01 a 03/04 – Marechal Thaumaturgo

•04/04 – Jordão

A ação reforça o compromisso da SESACRE em ampliar o acesso à saúde na região, garantindo atendimento a populações ribeirinhas e isoladas por meio do Navio Hospital Dr. Montenegro.

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