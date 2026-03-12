12/03/2026
Navios devem se coordenar com marinha do Irã para passar por Ormuz, diz ministério

DUBAI, 12 Mar (Reuters) – Navios devem se coordenar com a marinha do Irã para passar pelo Estreito de Ormuz, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país em comentários veiculados pela agência de notícias Mehr nesta quinta-feira.

O Irã continuará lutando e manterá o Estreito de Ormuz fechado como uma alavanca contra os Estados Unidos e Israel, disse o novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, nesta quinta-feira, nos primeiros comentários desafiadores atribuídos a ele desde que sucedeu seu pai morto.

“A segurança do Estreito de Ormuz é de importância vital para o Irã, porque a segurança do país está ligada à segurança da região. Com os litorais mais longos do Golfo Pérsico e do Mar de Omã, o Irã sempre arcou com os custos para proteger essa hidrovia estratégica”, disse Esmaeil Baghaei, o porta-voz.

Khamenei também pediu aos vizinhos do Irã que fechem as bases dos EUA em seus territórios e alertou que o Irã continuará a atacá-los.

“A insegurança criada na região pelos Estados Unidos e pelo regime sionista pode afetar o movimento de navios. No entanto, o Irã não quer que esse estreito se torne inseguro, e os navios devem se coordenar com a marinha iraniana ao passar por ele para que a segurança marítima seja mantida”, acrescentou Baghaei.

A perspectiva de que uma das mais graves perturbações já ocorridas no fornecimento global de energia possa se arrastar fez com que os preços do petróleo voltassem a subir acima de US$100 por barril, depois de terem caído anteriormente na semana devido à esperança de um fim rápido para o conflito.

