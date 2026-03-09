Neogrid, Embraer, Petrobras, Zamp e mais ações para acompanhar hoje

O radar corporativo desta segunda-feira (9) tem como destaque novo laudo de avaliação da oferta pública de aquisição de ações (OPA) da Neogrid (NRGD3). Além disso, a Embraer (EMBJ3) conclui recompra de 10,9 milhões de ações.

Oncoclínicas (ONCO3) aprova operação de antecipação de créditos com a Sicoob Credicom.

Já a Unifique (FIQE3) compra iSUPER Telecomunicações por R$ 37,9 milhões.

A Petrobras (PETR4), por sua vez, recebe indicações da União e de minoritários para conselho de administração.

Triunfo vê prejuízo multiplicar 12,7 vezes no quarto trimestre, para R$ 322,7 milhões.

Zamp (ZAMP3) reverte prejuízo e tem lucro de R$ 31,4 mi no 4º trimestre.

Neogrid (NRGD3) A Neogrid (NRGD3) informou que a Seneca Evercore, avaliadora independente contratada para revisar o preço da potencial oferta pública unificada de aquisição de controle e cancelamento de registro da companhia (OPA), concluiu o laudo de avaliação das ações. Pelo método de fluxo de caixa descontado, o valor estimado ficou entre R$ 29,42 e R$ 32,36 por ação, acima do preço de R$ 29,00 inicialmente proposto na oferta.

Embraer (EMBJ3) A Embraer (EMBJ3) concluiu nesta sexta-feira (6) o programa de recompra de ações, em razão da aquisição da totalidade das ações ordinárias previstas no programa. Foram adquiridas 10.932.998 ações ordinárias de emissão da fabricante de aeronaves.

Petrobras (PETR4)A Petrobras (PETR4) informou nesta sexta-feira (6) que recebeu indicações da União Federal e de acionistas minoritários para a eleição de membros do conselho que acontecerá na Assembleia Geral de Acionistas da petroleira de 2026.

Zamp (ZAMP3)A Zamp (ZAMP3), operadora da rede de restaurantes Burger King no Brasil, registrou lucro líquido de R$ 31,4 milhões no quarto trimestre de 2025, revertendo o prejuízo de R$ 40,6 milhões apurado no mesmo período de 2024. No acumulado de 2025, a companhia ainda reportou prejuízo líquido de R$ 107,1 milhões, uma redução de 44% em relação à perda de R$ 191,3 milhões registrada no ano anterior.

Triunfo (TPIS3)A Triunfo (TPIS3) registrou prejuízo líquido de R$ 322,7 milhões no quarto trimestre, um crescimento de 1.165% em relação ao prejuízo observado no mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a companhia também reportou prejuízo de R$ 386,1 milhões, ante lucro líquido de R$ 35,6 milhões em 2024, refletindo principalmente impactos financeiros e ajustes na holding.

Motiva (MOTV3) A Motiva (MOTV3) aprovou a 3ª emissão de debêntures simples da sua controlada Rota Sorocabana, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de R$ 1,050 bilhão.

⁠Unifique Telecomunicações (FIQE3) A ⁠Unifique Telecomunicações (FIQE3) disse ⁠no sábado que comprou ‌a iSUPER Telecomunicações Info por um preço base avaliado ‌em R$ 37,9 milhões.

Oncoclínicas (ONCO3) A ⁠Oncoclínicas (ONCO3) disse ⁠na noite de sexta-feira ‌que o seu conselho aprovou a ‌operação de antecipação de direitos creditórios com a cooperativa Sicoob Credicom, conforme ⁠comunicado.

De acordo ‌com a ⁠companhia, a operação consiste na antecipação de direitos creditórios detidos pela Oncoclínicas ​contra operadoras de planos de assistência ​à saúde decorrentes da prestação de serviços médicos a segurados e clientes.