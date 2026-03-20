20/03/2026
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Nikolas Ferreira convida filho de Bittar para disputar vaga federal

Bittar comentou que o filho está resistente à proposta

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Filho de Bittar é convidado por Nikolas Ferreira para deputado federal
Filho de Bittar é convidado por Nikolas Ferreira para deputado federal | Foto: Reprodução

Durante a inauguração do viaduto Mamédio Bittar, em Rio Branco, nesta sexta-feira (20), o senador Márcio Bittar disse que seu filho, João Paulo Bittar, foi convidado pelo deputado federal Nikolas Ferreira para disputar uma vaga na Câmara Federal.

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Bittar comentou que o filho está resistente à proposta, mas que tem interesse em uma eventual candidatura de seu primogênito.

“O João Paulo é para mim o que eu fui para o meu pai. Eu vivo um dilema, porque amo meu filho e acho que ele teria uma oportunidade agora, mas ele abriu mão de ser candidato por minha causa. Há um mês, ele recebeu a ligação do Nikolas Ferreira e ainda está tremendo até hoje”, afirmou.

Por fim, o senador fez altos elogios ao deputado federal de Minas Gerais.

“O Nikolas pediu a ele, solicitou que fosse candidato — que fosse o candidato dele aqui. Não é um convite qualquer. O Nikolas, para mim, tem um dom e uma vocação que vêm de Deus, e ele possui um talento que, para mim, que sou cristão, só posso concluir que é de Deus. Então, ligar para o João Paulo convidando-o é algo que mexe, né? Mas meu filho me ama tanto que disse que vai apenas cuidar da minha campanha”, concluiu.

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