20/03/2026
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Com 10 concorrentes, Bittar aposta em duas vagas federais para o PL

Bittar considera que, na chapa do PL, os integrantes têm “a percepção de que podem vencer”

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A chapa que está sendo formada pelo PL conta com pelo menos 9 concorrentes
A chapa que está sendo formada pelo PL conta com pelo menos 9 concorrentes | Foto: Juan Diaz, ContilNet

O senador Márcio Bittar afirmou nesta sexta-feira (20), durante a inauguração do elevado Mamédio Bittar, que o PL, seu partido, vai eleger dois deputados federais nas eleições de 2026, em parceria com o Progressistas e o União Brasil.

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A chapa que está sendo formada pelo PL conta com pelo menos 9 concorrentes, de acordo com o político.

“O PL deve eleger dois deputados federais com tranquilidade. É uma chapa de porte mediano, onde você tem nove pessoas… O segredo da chapa é que todos os integrantes precisam sentir que podem vencer. Quando você tem na chapa pessoas muito fortes e outras mais fracas, do ponto de vista estrutural e do reconhecimento do nome pela população, isso desanima alguns, né? Porque eles sentem que não poderão vencer”, afirmou.

Bittar considera que, na chapa do PL, os integrantes têm “a percepção de que podem vencer”.

“Então, eu sempre procuro montar chapas em que todos os membros tenham a sensação de que podem vencer. Estou finalizando a chapa do PL; já temos nove nomes… e são pessoas que devem fazer uma média de 8 mil votos. Você multiplica 8 por 9 e dá duas cadeiras”, concluiu.

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