13/03/2026
ContilPop
Nível do Rio Acre apresenta leve oscilação e marca 11,26 metros na medição da manhã

Após registrar pequena baixa à meia-noite, manancial voltou a apresentar variação nas primeiras horas do dia

Rio Acre/Foto: Secom
Rio Acre/Foto: Secom

O nível do Rio Acre apresentou leve oscilação nas últimas medições e marcou 11,26 metros às 5h18 da manhã desta sexta-feira (13), conforme dados atualizados do monitoramento hidrológico.

Na medição registrada à meia-noite, o rio havia apresentado uma pequena redução, alcançando 11,28 metros. Já nas primeiras horas da manhã, o nível voltou a apresentar variação, mantendo-se próximo ao registrado durante a madrugada.

Rio Acre — Foto: ContilNet

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado foi de apenas 0,20 milímetro, índice considerado baixo para o período.

Apesar das oscilações, o manancial segue abaixo das cotas consideradas críticas. A cota de alerta está estabelecida em 13,50 metros, enquanto o nível de transbordo é de 14,00 metros.

O nível do rio continua sendo acompanhado diariamente, especialmente durante o período chuvoso, quando variações podem ocorrer com maior frequência em função das precipitações registradas na região.

