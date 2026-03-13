Nível do Rio Acre apresenta leve oscilação e marca 11,26 metros na medição da manhã

O nível do Rio Acre apresentou leve oscilação nas últimas medições e marcou 11,26 metros às 5h18 da manhã desta sexta-feira (13), conforme dados atualizados do monitoramento hidrológico.

Na medição registrada à meia-noite, o rio havia apresentado uma pequena redução, alcançando 11,28 metros. Já nas primeiras horas da manhã, o nível voltou a apresentar variação, mantendo-se próximo ao registrado durante a madrugada.

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado foi de apenas 0,20 milímetro, índice considerado baixo para o período.

Apesar das oscilações, o manancial segue abaixo das cotas consideradas críticas. A cota de alerta está estabelecida em 13,50 metros, enquanto o nível de transbordo é de 14,00 metros.

O nível do rio continua sendo acompanhado diariamente, especialmente durante o período chuvoso, quando variações podem ocorrer com maior frequência em função das precipitações registradas na região.