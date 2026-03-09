Nível do Rio Acre sobe mais de um metro nas últimas 24 horas e chega nesta segunda-feira a 9,89 metros

O nível do Rio Acre apresentou elevação nas primeiras horas desta segunda-feira (9), de acordo com dados de monitoramento hidrológico. Às 5h18, a medição indicou que o rio alcançou a marca de 9,89 metros.

No dia anterior, o nível registrado era de 8,74 metros, sem acumulado de chuva nas últimas 24 horas. Já na atualização desta manhã, foram contabilizados 4,40 milímetros de precipitação no mesmo período.

A elevação representa um aumento de mais de um metro em poucas horas, indicando evolução no volume de água do manancial que corta a capital acreana.

Apesar da subida, o nível do rio ainda permanece abaixo das cotas consideradas críticas. A cota de alerta está fixada em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros.

O monitoramento do Rio Acre segue sendo acompanhado diariamente pelas autoridades, especialmente durante o período chuvoso na região.