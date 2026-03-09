09/03/2026
Nível do Rio Acre sobe mais de um metro nas últimas 24 horas e chega nesta segunda-feira a 9,89 metros

Medição desta segunda-feira aponta aumento no nível do rio após registro de chuva nas últimas horas

Nível do Rio Acre sobe mais de um metro durante madrugada e chega a 9,89 metros
Rio Acre/ Foto: Reprodução

O nível do Rio Acre apresentou elevação nas primeiras horas desta segunda-feira (9), de acordo com dados de monitoramento hidrológico. Às 5h18, a medição indicou que o rio alcançou a marca de 9,89 metros.

No dia anterior, o nível registrado era de 8,74 metros, sem acumulado de chuva nas últimas 24 horas. Já na atualização desta manhã, foram contabilizados 4,40 milímetros de precipitação no mesmo período.

Rio Acre chega a 9,89 metros

Rio Acre/ Foto: Pedro Devani/Secom

A elevação representa um aumento de mais de um metro em poucas horas, indicando evolução no volume de água do manancial que corta a capital acreana.

Apesar da subida, o nível do rio ainda permanece abaixo das cotas consideradas críticas. A cota de alerta está fixada em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros.

O monitoramento do Rio Acre segue sendo acompanhado diariamente pelas autoridades, especialmente durante o período chuvoso na região.

