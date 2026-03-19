19/03/2026
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No Acre, governo libera regime experimental de teletrabalho para servidores

Portarias autorizam modelo remoto para setores da administração

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Governo libera regime experimental de teletrabalho para servidores
Governo libera regime experimental de teletrabalho para servidores/Foto: Reprodução

O Governo do Acre autorizou a implementação do regime de teletrabalho, em caráter experimental, para servidores públicos estaduais. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (19) e integra uma estratégia de modernização da gestão administrativa.

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As portarias contemplam servidores da Controladoria-Geral do Estado, que passam a exercer suas funções de forma remota, conforme critérios estabelecidos em normativas vigentes. A autorização leva em consideração diretrizes já previstas em decreto estadual que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Executivo.

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O modelo prevê acompanhamento das atividades desempenhadas, com foco na manutenção da produtividade e na eficiência dos serviços públicos. A proposta também busca avaliar os impactos do trabalho remoto na rotina administrativa e na qualidade das entregas.

A adoção do regime experimental permitirá ao governo analisar a viabilidade da ampliação do teletrabalho para outros setores, com base nos resultados obtidos durante o período de implementação.

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