No Acre, governo libera regime experimental de teletrabalho para servidores

O Governo do Acre autorizou a implementação do regime de teletrabalho, em caráter experimental, para servidores públicos estaduais. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (19) e integra uma estratégia de modernização da gestão administrativa.

As portarias contemplam servidores da Controladoria-Geral do Estado, que passam a exercer suas funções de forma remota, conforme critérios estabelecidos em normativas vigentes. A autorização leva em consideração diretrizes já previstas em decreto estadual que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Executivo.

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O modelo prevê acompanhamento das atividades desempenhadas, com foco na manutenção da produtividade e na eficiência dos serviços públicos. A proposta também busca avaliar os impactos do trabalho remoto na rotina administrativa e na qualidade das entregas.

A adoção do regime experimental permitirá ao governo analisar a viabilidade da ampliação do teletrabalho para outros setores, com base nos resultados obtidos durante o período de implementação.